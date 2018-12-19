مؤسسة النقد العربي السعودي ترفع سعري الريبو والريبو العكسي 25 نقطة أساس

القاهرة - مصراوي:

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، اليوم الأربعاء، رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) إلى 300 نقطة أساس من 275 نقطة أساس.

ووفقًا لما نقلته وكالة رويترز؛ فإن القرار جاء تعزيزًا لنهج المؤسسة في "تعزيز الاستقرار النقدي".

وقررت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) إلى 250 نقطة أساس من 225 نقطة أساس.

وفي وقت سابق، رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.