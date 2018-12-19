بعد قرار "الفيدرالي الأمريكي".. بنك الإمارات المركزي يرفع أسعار الفائدة

القاهرة - مصراوي

قرر بنك الإمارات المركزي -اليوم الأربعاء- رفع أسعار الفائدة على شهادات الإيداع.

ووفقًا لوكالة رويترز، فإن هذا القرار جاء تماشياً مع زيادة أسعار الفائدة الدولارية بعد أن قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس.

وقال البنك إنه رفع سعر إعادة الشراء (الريبو) للاقتراض القصير الأجل بمقدار 25 نقطة أساس.