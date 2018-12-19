"الفيدرالي الأمريكي" يرفع معدل الفائدة للمرة الرابعة والأخيرة خلال 2018

نيويورك - (أ ش أ)

قررت لجنة السياسات النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، رفع معدل الفائدة للمرة الرابعة والأخيرة خلال العام الحالي بنسبة 0.25 % ليصل إلى نطاق 2.25% و2.5 %، وهو ما جاء متوافقا مع توقعات أغلب الخبراء والمحللين.

وذكرت وكالة "ماركت وتش" الإخبارية العالمية، في تقرير لها اليوم، أن "الفيدرالي الأمريكي" قلص في ختام اجتماعاته توقعاته بشأن مرات رفع معدلات الفائدة خلال العام المقبل إلى مرتين فقط بدلا من ثلاث مرات.