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    الدولار يستقر أمام الجنيه في 10 بنوك بنهاية التعاملات

    05:22 م الأربعاء 19 ديسمبر 2018
    الدولار يستقر أمام الجنيه في 10 بنوك بنهاية التعاملات

    الدولار

    القاهرة - مصراوي:

    استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك عاملة في مصر، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، عند نفس مستويات التعاملات الصباحية.

    وظل سعر صرف العملة الأمريكية مستقرًا في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.

    وواصل سعر الدولار استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.

    واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك القاهرة، والإسكندرية، والعربي الأفريقي عند 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

    وفي بنك البركة سجل سعر العملة الأمريكية 17.875 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

    وبقى سعر صرف الدولار مستقرًا في بنك قناة السويس عند 17.88 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

    واستقر سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي عند 17.89 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

    وظل سعر الدولار ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.89 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

    واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك كريدي أجريكول عند 17.87 جنيه للشراء، و17.97 جنيه للبيع.

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