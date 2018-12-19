رئيس الحاصلات الزراعية: استوردنا 155 ألف طن فول للحفاظ على الأسعار

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد الباشا، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية إنه تم استيراد كميات من الفول تصل إلى 155 ألف طن منذ أكتوبر الماضي حتي بداية ديسمبر الجاري، مما أدى إلى استقرار الأسعار خلال الفترة الماضية.

وكانت أسعار الفول قد ارتفعت نتيجة تراجع الإنتاج العالمي من الفول خلال الموسم الماضي والذي أدى إلى ارتفاع الأسعار خلال الشهر الماضي، بحسب ما قاله الباشا في وقت سابق لمصراوي.

وقال الباشا، لمصراوي إنه تم استيراد هذه الكميات من 4 دول وهي أستراليا وكندا وإنجلترا وليتوانيا.

وتتراوح أسعار الفول حاليا في الأسواق بين 14 و26 جنيهًا للكيلو، وسعر الفول المجروش عند 20 جنيهًا للكيلو، بحسب بيان سابق لشعبة الحاصلات الزراعية.

وتستورد مصر بين 85 و90% من استهلاكها من الفول سنويًا، وتنتج نحو 10% فقط من استهلاكها، وهو ما يكفي لمدة شهرين فقط، بحسب الباشا.

وقال "نحن نعتمد على الاستيراد بشكل كبير، ما جعل الأسعار في مصر تتأثر بأزمة ارتفاع أسعار الفول عالميًا".

وأضاف الباشا، أنه سيتم استيراد كميات جديدة من الفول خلال الفترة القادمة للمساعدة على بقاء الأسعار مستقرة في الأسواق.