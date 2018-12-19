هونر تبيع 200 ألف هاتف محمول خلال 6 شهور في مصر

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كتب- محمد علاء الدين:

قال أحمد أبو عوف مدير شركة اتصال موزع هواتف هونر في مصر ، إن الشركة حققت مبيعات بقيمة 600 مليون جنيه لهواتف هونر بعدد 200 ألف هاتف خلال 6 شهور فقط هي عمر العلامة التجارية هونر في مصر.

وكشف أبو عوف، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، عن إطلاق هونر العديد المنتجات الإلكترونيه المختلفة خلال العام المقبل مثل الميزان الرقمي والساعات الذكية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية التى تنتجها الشركة ولن تكتفي بالهواتف الذكية فقط .

وقال هوس ما مدير شركة هونر في مصر، إن عدد مستخدمي هواتف هونر، اقترب من 120 مليون مستخدم عالميًا، وأن الشركة احتلت المرتبة الثانية في سوق روسيا والرابعة في السعودية وهولندا وألمانيا.

وأضاف ما خلال المؤتمر الصحفي للشركة لإطلاق هاتفها الجديد هونر 10 لايت، اليوم أن الشركة لديها عدة سلاسل من هواتفها الذكية تناسب مختلف الشرائح السعرية ومختلف الاستخدامات.

وقال "نخطط أن نكون ضمن أكبر 3 علامات تجارية بسوق الهواتف الذكية عالميا خلال ثلاث سنوات".

وتسيطر شركة سامسونج على المرتبة الأولى عالميا في مبيعات الهواتف الذكية بينما احتل هواوي المركز الثاني عالميا.

وزودت شركة هونر هاتفها هونر 10 لايت بعدد من مميزات الذكاء الاصطناعي منها وضع المصعد والذي يسمح للهاتف باعادة الاتصال بشبكة المحمول بشكل سريع بمجرد شعوره بخروج المستخدم من المصعد وتتفوق سرعته في إعادة الاتصال بالشبكة سرعة هاتف ايفون اكس ب ٤ مرات.

وتعد شركة هونر شركة شقيقة لشركة هواوي الصينية المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية.