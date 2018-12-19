شركة SQS الألمانية تتعاقد مع "ايتيدا" لزيادة أعمالها في مصر

كتب- محمد علاء الدين:

قالت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، اليوم الأربعاء، إنها وقعت اتفاقية مع شركة "إس كيو إس - SQS " الألمانية المتخصصة في الأنظمة الرقمية وخدمات قياس واختبار جودة البرمجيات لزيادة وتسريع نمو أعمال الشركة العالمية في مصر.

وتنص الاتفاقية على أن تعين شركة SQS ، 150 موظفًا جديدًا في مجال تصدير خدمات اعتماد وضمان جودة البرمجيات، و تستهدف الشركة توسيع قاعدة أعمالها واختراق أسواق عالمية جديدة، وتقديم خدمات ذو قيمة مضافة عالية للأسواق العالمية وخاصة أوروبا ودول الشرق الأوسط وإفريقيا، بحسب البيان.

وقالت مها رشاد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر يشهد مُعدلات نمو غير مسبوقة، مع تزايد اهتمام الشركات العالمية التي تسعى إلى التوسع في إنشاء مراكز عالمية لها لتقديم الخدمات العابرة للحدود من مصر".

وأضافت رشاد، أن شركة SQS تعد أحد النماذج الناجحة التي تتخذ من مصر مركزًا لتقديم خدماتها عالميًا ولديها ثقة في مهارات الشباب المصري التنافسية وتقدر قيمة الاستثمار في مصر، وأن الهيئة تواصل دعمها للمستثمرين في مجال تكنولوجيا المعلومات وحثهم على توسيع نطاق أعمالهم بمصر.