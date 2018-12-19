الملا يشهد إطلاق الغاز الطبيعي في أول منزل بمدينة الصداقة الجديدة بأسوان

كتب- مصطفى عيد:

شهد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إطلاق الغاز الطبيعي الطبيعى في أول منزل بمدينة الصداقة الجديدة، بأسوان، ضمن المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

وقال الوزير، إن المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل حقق خلال عام 2018 معدلات غير مسبوقة أدت للوصول بمعدلات التوصيل إلى أكثر من 9.3 مليون وحدة منذ بدء النشاط وحتى الآن ، بحسب بيان من الوزارة اليوم الأربعاء.

وأشار الملا إلى أن هناك عدد من العوامل التي ساهمت في تنفيذ المشروع منها التعاون مع الأجهزة المحلية لتذليل أي عقبات قد تطرأ أمام المشروع، والمبادرة التي اتخذتها وزارة البترول لتخفيف أعباء التكلفة التي يتحملها المواطن.

وأضاف أنه فيما يتعلق بالمناطق التي يدخلها الغاز لأول مرة، يتم تقسيط التكلفة بواقع 30 جنيها لمدة 6 سنوات على فاتورة الاستهلاك بدون مقدم أو فوائد بالإضافة إلى جهود العاملين بالمشروع على مستوى محافظات الجمهورية ونجاحهم في تنفيذ خطة الإسراع بمد شبكات الغاز للمنازل وخاصة في المناطق والمدن والقرى والأحياء الأكثر كثافة سكانية التي يدخلها الغاز لأول مرة .

ورافق الوزير خلال الجولة التفقدية المهندس أسامة البقلى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس ) والمهندس محمد عبدالعظيم رئيس شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول والمهندس ياسر صلاح الدين رئيس الشركة المصرية للغازات الطبيعية ( جاسكو ).

وقال المهندس وائل جويد رئيس شركة غاز مصر، إن أعمال توصيل الغاز الطبيعي بمحافظة أسوان بدأت عام 2009 وبلغ عدد العملاء الذين يتمتعون بخدمة الغاز الطبيعي بالمحافظة 32.5 ألف عميل بالإضافة إلى 32 منشأة تجارية ومصنع كيما بمرحلتيه، ومصنعي السكر والورق بإدفو.

وخلال الجولة التفقدية بمستودع مصر للبترول أكد الوزير اهتمام وزارة البترول بدعم وتطوير البنية الأساسية لنقل وتداول وتخزين وتوزيع المواد البترولية بصعيد مصر لمواكبة النمو فى الاستهلاك وزيادة تأمين إمدادات الوقود وخدمة أهداف التنمية الاقتصادية للدولة بهذا الجزء الحيوى.