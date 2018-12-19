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    انخفاض الواردات المصرية 6.7% خلال العام الماضي

    02:35 م الأربعاء 19 ديسمبر 2018
    انخفاض الواردات المصرية 6.7% خلال العام الماضي

    سفنية لشحن البضائع

    كتبت- شيماء حفظي:

    أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، الصادرة اليوم الأربعاء، انخفاض قيمة الواردات المصرية خلال العام الماضي بنسبة 6.7% لتسجل 66.57 مليار دولار مقابل 71.36 مليار دولار في 2016.

    وانخفضت واردات مصر غير البترولية بنسبة 10.2% لتسجل العام الماضي 56.59 مليار دولار، كما انخفضت الواردات البترولية والكهرباء، بنسبة 20.1% لتسجل 9.98 مليار دولار.

    وبحسب بيانات جهاز الإحصاء، تراجعت واردات الحديد بنسبة 6.2% والغاز الطبيعي بنسبة 3.1%، ومحضرات صيدلة بنسبة 3.1%، ولحوم وأكباد بنسبة 12.6% خلال العام الماضي.

    الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الواردات المصرية انخفاض الواردات الاستيراد والتصدير

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