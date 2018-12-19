أسعار الذهب في مصر تستمر بالارتفاع بعد وصولها لمستويات قياسية عالميًا

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء بالسوق المحلي، جنيهًا واحدًا مقارنة بأسعار الأمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بإتحاد الغرف التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب في مصر ارتفع خلال تعاملات اليوم إلى 625 جنيهًا مقابل 624 جنيهًا بالأمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 536 جنيهًا، وعيار 24 إلى 714 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 5000 جنيه.

وعالميًا ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 5 أشهر اليوم مع ارتفاع المعدن بعد انخفاض الدولار بينما يترقب المستثمرون مؤشرات على مسار رفع أسعار الفائدة في ختام اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وفي الساعة 0823 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1% إلى 1250.56 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 11 يوليو عند 1251.35 دولار في وقت سابق من الجلس.

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1254.40 دولار.