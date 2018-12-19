ارتفاع أسعار الرخام والجرانيت 20% بعد زيادة الدولار الجمركي

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الرخام والجرانيت بنسبة 20% عقب إعلان وزارة المالية رفع سعر الدولار الجمركي على بعض السلع غير الأساسية، بحسب ما ذكره محمد عارف، نقيب العاملين بالرخام والجرانيت.

وفي بداية الشهر الجاري رفعت وزارة المالية أسعار الدولار الجمركي على قائمة للسلع الترفيهة وغير الضرورية، وشملت قائمة المنتجات الرخام والجرانيت.

وحددت الوزارة سعر الدولار الجمركي على هذه السلع عند 17.79 جنيه للدولار الواحد مقابل 16 جنيهًا.

وبحسب عارف فإن مصر تستورد رخام بنسبة 40% من الخارج، لأن التجار يصنعون قوالب الرخام فقط ونستورد باقي الكميات من الخارج.

وقال عارف لمصراوي إن حركة البيع والشراء ضعيفة جدًا في سوق الرخام، حيث وصل الركود في عملية البيع والشراء إلى 60%.

وارتفع سعر متر "الجندول" وهو أرخص أنواع الجرانيت إلى 115 جنيهًا مقابل من 105 جنيهات وسعر متر "التويسكا" إلى 110 جنيهات بدلًا من 80 جنيهًا، بحسب عارف.

وأضاف عارف، أن رخام الزغفرانة وهو من أشهر أنواع الرخام ارتفع سعره في الفترة الأخيرة، مما جعل التجار إلى خفض الكمية التي يشتروها من المحاجز.

وقال إن ندفع على استخراج رخام الزعفرانة من المحاجر الكثير، لذلك لم نعد نشتريه مثل سابقًا.

وبحسب عارف فإن لجوء التجار لزيادة الأسعار حتى يتمكنوا من تغطية تكلفة النقل وفواتير الكهرباء.

وكانت أسعار الرخام والجرانيت ارتفعت بنسبة تتراوح بين 20 إلى 25% منذ بداية العام الجاري.

وقال المهندس أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن الرخام من السلع التي يحدد سعرها على حسب نوع الفرز في السوق.

وأضاف عبد الحميد، أن تأثير زيادة سعر الدولار الجمركي على الرخام والجرانيت تأثيرًا ضعيفًا جدًا على الأسعار.

وأضاف عبد الحميد أن القدرات الإنتاجية لمصر من الجرانيت والرخام 85 مليون متر مربع ولكن حجم الإنتاج الحالي يبلغ 60 مليون متر مربع، مشيرًا إلى أن نصف الإنتاج يتم تصديره للخارج والنصف الآخر يتم بيعه بالسوق المحلي.