غرفة القاهرة تنظم احتفالية لتجميع رجال الأعمال الأفارقة بالربع الأول من 2019

كتبت- منار الرخ:

قال عمرو خضر عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية ورئيس شعبة تجار الورق وأصحاب المطابع، إنه يتم التنسيق لتنظيم احتفالية بمشاركة الغرف التجارية الإفريقية خلال الربع الأول من العام المقبل، لتجميع رجال الأعمال والتجار الأفارقة.

وأضاف خضر، في بيان اليوم الأربعاء، أن الاحتفالية تأتي لبحث سبل الاستفادة المتبادلة بالأسواق الأفريقية واستعراض الفرص الاستثمارية والتجارية والصناعية المُتاحة بها.

وأشار خضر، إلى ضرورة الاستفادة من جهود وزيارات الرئيس إلى الدول المختلفة خاصة الإفريقية بجانب رئاسته المرتقبة للاتحاد الأفريقية في دعم العلاقات المصرية الإفريقية على كافة الأصعدة .