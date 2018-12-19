أفريكسيم بنك يوقع صفقات بقيمة 32.6 مليار دولار بالمعرض التجاري الأفريقي

كتبت- منال المصري:

قال البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، في بيان اليوم الأربعاء، إنه وقع صفقات بقيمة 32.6 مليار دولار، خلال فعاليات المعرض التجاري الإفريقي الذي انتهى في القاهرة أمس.

وتولى البنك، تنظيم المعرض التجاري بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي واستضافته الحكومة المصرية .

وأشار البنك إلى أن المبلغ يمثل قيمة 100 صفقة أبرمت خلال المعرض، قد يرتفع هذا الرقم لأنه لم يتضمن بعض الصفقات الثنائية بين العارضين التي لم يتم تسجيلها.

وقال البنك إن معظم الصفقات كانت في قطاعات التصنيع بقيمة 6.2 مليار دولار، والطاقة بقيمة 6 مليارات دولار، والخدمات المالية بقيمة 1.86 مليار دولار.

وشملت القطاعات الرئيسية الأخرى النفط والغاز، والنقل والخدمات اللوجستية، الصناعات الثقيلة، التعدين، وبنية تحتية، الرعاية الصحية، وتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة، بحسب البيان.