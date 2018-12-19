ارتفاع البلطي وتراجع المكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق العبور اليوم، ليتراوح بين 21.5 و23.5 جنيه، كما ارتفع سعر كيلو السمك البوري جنيه، ليتراوح بين 35 و41 جنيهًا.

وانخفض سعر كيلو السمك المكرونة جنيهين، ليتراوح بين 50 و64 جنيهًا، كما انخفض سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و120 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراجع سعر كيلو الجمبري 20 جنيهًا، ليترلاوح بين 250 و300 جنيهًا، بحسب سوق العبور.

واستقر سعر الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و70 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 و160 جنيهًا.