ارتفاع البطاطس والبصل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفعت أسعار البطاطس والبصل والفلفل الحامي البلدي والملوخية بين 50 قرشًا وجنيه، في سوق العبور اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها، أمس.
وتراوح سعر كيلو البطاطس بين 3 و6.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 3.5 و5.5 جنيه، والملوخية بين 3 و5 جنيهات، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
وفي المقابل تراجعت أسعار الفاصوليا والقلقاس والكوسة البرتقال البلدي بين قرش و3 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
وتراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 5 و8 جنيهات، وسعر كيلو الكوسة بين 5 و9 جنيهات، وسعر كيلو البرتقال البلدي بين 3 جنيهات و4.2 جنيه.
ويرصد "مصراوي" أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.75 و4.3 جنيه.
البطاطس بين 3 جنيهات و6.5 جنيهات، بزيادة 50 قرشًا.
البصل بين 3.5 و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشًا.
الكوسة بين 5 و9 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.
الفاصوليا بين 5 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.
الباذنجان البلدي بين جنيه و3 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشًا.
الملوخية 3 و5 جنيهات، بزيادة جنيه.
الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.
القلقاس بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشًا.
أسعار الفاكهة
البرتقال البلدي بين 3 جنيهات و4.2 جنيه، بتراجع قرشًا واحداً.
البرتقال السكري بين 3 و5 جنيهات.
البرتقال أبو سرة بين 2.5 و4.5 جنيه.
اليوسفي بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.
الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.
الجوافة بين 4 و7 جنيهات.
الموز البلدي بين 4 و5 جنيهات.
-
179
-
148
-
126
-
95
-
91
-
82
-
74
-
74
-
66
-
59