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ارتفاع البطاطس والبصل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

10:52 ص الأربعاء 19 ديسمبر 2018
ارتفاع البطاطس والبصل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

أرشيفية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار البطاطس والبصل والفلفل الحامي البلدي والملوخية بين 50 قرشًا وجنيه، في سوق العبور اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها، أمس.

وتراوح سعر كيلو البطاطس بين 3 و6.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 3.5 و5.5 جنيه، والملوخية بين 3 و5 جنيهات، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وفي المقابل تراجعت أسعار الفاصوليا والقلقاس والكوسة البرتقال البلدي بين قرش و3 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 5 و8 جنيهات، وسعر كيلو الكوسة بين 5 و9 جنيهات، وسعر كيلو البرتقال البلدي بين 3 جنيهات و4.2 جنيه.

ويرصد "مصراوي" أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.75 و4.3 جنيه.

البطاطس بين 3 جنيهات و6.5 جنيهات، بزيادة 50 قرشًا.

البصل بين 3.5 و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشًا.

الكوسة بين 5 و9 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.

الفاصوليا بين 5 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

الباذنجان البلدي بين جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشًا.

الملوخية 3 و5 جنيهات، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.

القلقاس بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشًا.

أسعار الفاكهة

البرتقال البلدي بين 3 جنيهات و4.2 جنيه، بتراجع قرشًا واحداً.

البرتقال السكري بين 3 و5 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 2.5 و4.5 جنيه.

اليوسفي بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الموز البلدي بين 4 و5 جنيهات.

البطاطس أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور

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