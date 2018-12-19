تعرف على شروط وطريقة التقدم لمبادرة "وظيفة تك" للعمل في مجال الاتصالات

كتب- محمد علاء الدين:

بدأت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادرة "وظيفة تك" للتدريب من أجل التوظيف بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف تدريب الراغبين من الشباب في العمل بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتهدف المبادرة لزيادة أعداد الكوادر المؤهلة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، ويمنح بنك ناصر الاجتماعي تكلفة البرنامج التدريبي من خلال قرض بدون فائدة، بحيث يسدد المتدربون القرض بعد حصولهم على الوظيفة من رواتبهم، على دفعات تصل إلى ثلاث سنوات.

ويتراوح تكلفة التدريب للمتدرب الواحد وفقا للتخصص بين 20 و 40 ألف جنيه، فيما يحصل على وظيفة بعد التخرج براتب يتراوح بين 3500 جنيه و10 آلاف جنيه.

ونشرح في هذا التقرير طريقة التقدم للحصول على فرصة تدريب ووظيفة من خلال البرنامج:

المؤهلات المطلوبة:

أي خلفية أكاديمية، مع الإتقان الجيد للغة الإنجليزية، على أن يكون المتقدم لم يمر على فترة تخرجه أكثر من 5 سنوات، حيث تقبل المبادرة الخريجين حتى دفعات 2014.

خطوات التقدم البرنامج:

1- حدد التخصص الذي ترغب في التدريب فيه