"الاقتصاد الرقمي": خفض الدولار الجمركي للكمبيوتر يسهم في استقرار الأسعار

كتب- محمد علاء الدين:

قال خليل حسن خليل، رئيس مجلس إدارة شعبة الاقتصاد الرقمي باتحاد الغرف التجارية، إن مصر تستورد سنويًا ما يقرب من مليون جهاز حاسب آلي ما بين أجهزة كمبيوتر "ديسك توب" وأجهزة "لابتوب" بقيمة تصل إلى 600 مليون دولار.

وأضاف لمصراوي أن قرار وزارة المالية برفع الحاسبات الآلية وملحقاتها من قائمة السلع غير الضرورية جمركيًا يسهم في الحفاظ على أسعارها بالسوق المحلي ولا سيما أن أجهزة الحاسبات الآلية تمثل أداة تكنولوجية ضرورية لتحقيق التحول نحو مجتمع رقمي.

وقالت وزارة المالية في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن الوزير محمد معيط وافق على استثناء أجهزة الكمبيوتر والحاسب الآلي بأنواعها، وبعض مستلزمات الإنتاج مثل مكرونة الصابون المستخدمة في صناعة المنظفات من قرار تحرير سعر الدولار الجمركي للمنتجات غير الأساسية وذلك بدءا من أمس الاثنين.

وأصدر وزير المالية قرارا في بداية الشهر الجاري بتحرير سعر الدولار الجمركي على المنتجات غير الضرورية وتحديده بسعر البنك المركزي عند 17.97 جنيه حتى نهاية ديسمبر الجاري، فيما ثبت سعر الدولار الجمركي على المنتجات الأساسية عند 16 جنيهًا.

وكانت المالية تعتبر الحاسبات الآلية وأجهزة المحمول ضمن قائمة السلع غير الضرورية عند إصدار القرار، وهو ما اعترضت عليه شعبة الاقتصاد الرقمي، وطلبت من وزارات المالية والاتصالات ومجلس الوزراء رفع السلعتين من القائمة، نظرًا لأهميتها.

وكان وزير المالية، أوضح في تصريحات سابقة، أن الوزارة لديها المرونة الكاملة للتعامل مع المتغيرات والقرارات وفقًا للتجربة الفعلية على أرض الواقع وفى إطار المصلحة العامة، حيث أكد أنه في حال تبين تأثر أحد السلع سلبًا نتيجة حسابها بسعر البنك المركزي سيتم نقلها إلى القائمة التي تتعامل بسعر الدولار المنخفض عند 16 جنيها.