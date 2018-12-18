تراجع جماعي لمؤشرات مع نهاية تعاملات اليوم

كتبت- دينا خالد:

سجلت مؤشرات البورصة تراجعًا جماعيًا بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.71% إلى مستوى 13121 نقطة.

كما تراجع المؤشر للأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.17% ومؤشر الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة 0.32%.

وسجلت تعاملات العرب والأجانب خلال اليوم صافي بيع بنحو 501 مليون جنيه و500 مليون جنيه على التوالي، وسجلت تعاملات المصريين صافي شراء بقيمة 1.066 مليار جنيها.

وسجلت قيمة التداول خلال جلسة اليوم نحو 2.5 مليار جنيه، عن كمية أوراق مالية قدرت بنحو 405.6 مليون ورقة، بعد أن تم تنفيذ عرض الشراء الاختيارى المقدم من شركة أوراسكوم للإستثمار القابضة على أسهم الشركة المصدرة وذلك لعدد 216,032,608 سهم بسعر 7.36 جنيه للسهم وبقيمة اجمالية 1,589,999,995 جنيه.

وكانت البورصة أنهت تعاملات أمس الاثنين على صعود بنسبة 1.72% عند مستوى 13215 نقطة، حيث أرجع أحمد زكريا مدير حسابات العملاء بشركة عكاظ للسمسرة، الصعود إلى وصول الأسهم لمستويات سعرية جاذبة خلال الفترة الأخيرة، وتلاشي تأثير بعض الأخبار السلبية، وظهور بعض الأخبار الإيجابية في السوق.