السعودية تخطط لزيادة الإنفاق الحكومي خلال ميزانية العام المقبل

القاهرة- وكالات:

تخطط السعودية لزيادة الإنفاق الحكومي بما يزيد على 7% العام القادم في مسعى لتحفيز النمو الاقتصادي المتضرر بفعل انخفاض أسعار النفط، وذلك وفقا لميزانية العام 2019 التي نشرتها وزارة المالية يوم الثلاثاء.

وقالت وكالة رويترز اليوم إنه من المقدر أن يرتفع الإنفاق في الميزانية إلى 1.106 تريليون ريال (295 مليار دولار) العام القادم، من إنفاق فعلي بلغ 1.030 تريليون ريال في العام الجاري.

وبدأت المملكة العربية السعودية منذ نحو عامين، خطة للاصلاح الاقتصادي بدأتها بتنفيذ إجراءات اقتصادية مثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار الكهرباء والبنزين، كما بدأت برنامجًا للدعم النقدي للأسر الفقيرة.