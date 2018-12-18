"إي فاينانس" والبنك الزراعي يطلقان محفظة إلكترونية ذكية

كتب- محمد علاءالدين:

أطلق البنك الزراعي المصري وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" محفظة ذكية، للتيسير على العملاء في استخدام الخدمات المصرفية بطريقة آمنة ومتطورة.

وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن هذه الخدمة الجديدة تتيح استخدام الهاتف المحمول في إيداع الأموال في حساب المحفظة وسحبها، وتحويل الأموال من حساب محفظة هاتف محمول إلى حساب محفظة هاتف محمول آخر بالعملة المحلية وعلى مدار الساعة لحظيًا.

وأضاف البيان أن ملاء المحفظة سيتاح لهم أكبر منصة دفع فواتير حكومية وخاصة، مثل سداد فواتير المرافق بأنواعها المختلفة كالكهرباء والمياه والتليفونات وسداد مصروفات الجامعات الحكومية والخاصة بالإضافة إلى سداد الضريبة العقارية ويمكن للعميل في أي وقت التأكد من رصيده ومن سجل الحركات.

وتم تدشين هذه الخدمة لعملاء البنك أو غير عملاء البنك بداية من سن 16 عامًا كما تعمل الخدمة على كافة الشبكات "فودافون وأورانج واتصالات وWE ".

وقال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس، إن الشركة والبنك الزراعي يعملان سويا لتسهيل عمليات التحول للمجتمع اللانقدي وتوسيع دائرة المستفيدين من الخدمات التكنولوجية من خلال ادخال خدمات جديدة للمستهلكين.

وقال السيد القصير، رئيس البنك الزراعي المصري إن هذا التعاون رغبة من البنك بالتعاون مع شركة إي فاينانس في إتاحة قنوات دفع جديدة عن طريق الهاتف المحمول بما يواكب التكنولوجيا وأحدث الحلول التقنية المطبقة عالميا، بهدف تحقيق الشمول المالي.