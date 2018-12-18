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    "كريم" تتوقع إطلاق خدمة توصيل الطعام بمصر في النصف الثاني من 2019

    12:55 م الثلاثاء 18 ديسمبر 2018
    "كريم" تتوقع إطلاق خدمة توصيل الطعام بمصر في النصف الثاني من 2019

    مسؤولو كريم خلال المؤتمر الصحفي

    كتب- محمد علاء الدين:

    كشف وائل أبو العلا، العضو المنتدب لشركة كريم مصر، عن إطلاق خدمة كريم ناو والمعنية بتوصيل الطعام في مصر خلال النصف الثاني من العام المقبل.

    وقال أبو العلا خلال المائدة المستديرة التي عقدتها الشركة مع عدد من الصحفيين صباح اليوم الثلاثاء إن شركة كريم العالمية ترصد ما بين 100 و120 مليون دولار للفترة المقبلة سواء لخدمات كريم باص أو الخدمات الجديدة.

    وتتفاوض الشركة مع ٣ بنوك لإتاحة فرص للكباتن للعمل من خلال كريم عبر وضع منظومة التأجير التمويلي تحت سقف مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحاليا استفاد نحو ألف شخص من المبادرة مع ثروة كابيتال الخاصة بالتأجير التمويلي، بحسب أبو العلا.

    وأوضح أن الشركة تتناقش مع الجهات المسؤولة عن وضع اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري الذكي لتشمل كل أدوات النقل.

    وأضاف: "بدأنا وضع معايير متشددة في السيارات التي تعمل معنا للتأكد من جودة الخدمة".

    وبحسب أبو العلا فإن الشركة حاليا لا تقبل إلا السيارات مر على عمرها عامان على الأكثر من سنة الصنع بالإضافة إلى موديلات أقدم نسبيا لأنواع معينة للسيارات بشرط اجتيازها الفحص المتخصص من جانب أحد الشركات المتخصصة في فحص السيارات.

    وقال أبو العلا إن الشركة تتعاون مع الجهات الأمنية للتأكد من صحيفة الحالة الجنائية للكباتن.

    ولدى كريم أكثر من ٥ ملايين عميل يستخدم تطبيق كريم وهناك ما يقرب من ١٠ ملايين رحلة سنويا وتقدم خدماتها في ١١ محافظات في مصر بالإضافة للقاهرة والإسكندرية، بحسب أبو العلا.

    وتخطط الشركة للتوسع بباقي المحافظات خلال الفترة المقبلة، بحسب أبو العلا موضحًا أن الشركة لديها خطة لفتح في ٤ محافظات جديدة في الصعيد والدلتا خلال الفترة المقبلة.

    وقال إن الشركة تستهدف رفع عدد الكباتن لتوفير ٢٠ ألف فرصة عمل، حيث يعمل لديها ما بين ٣٠ إلى ٤٠ ألف كابتن يعمل يتغير هذا العدد حسب الموسم.
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