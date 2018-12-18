المالية: تطبيق خفض الدولار الجمركي على أجهزة الكمبيوتر بدأ من أمس

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن الوزير محمد معيط وافق على استثناء أجهزة الكمبيوتر والحاسب الآلي بأنواعها، وبعض مسلتزمات الإنتاج مثل مكرونة الصابون المستخدمة في صناعة المنظفات من قرار تحرير سعر الدولار الجمركي للمنتجات غير الأساسية وذلك بدءا من أمس الاثنين.

وأصدر وزير المالية قرارا في بداية الشهر الجاري بتحرير سعر الدولار الجمركي على المنتجات غير الضرورية وتحديده بسعر البنك المركزي عند 17.97 جنيه حتى نهاية ديسمبر الجاري، فيما ثبت سعر الدولار الجمركي على المنتجات الأساسية عند 16 جنيهًا.

وكانت المالية تعتبر الحاسبات الآلية وأجهزة المحمول ضمن قائمة السلع غير الضرورية عند إصدار القرار، وهو ما اعترضت عليه شعبة الاقتصاد الرقمي، وطلبت من وزارات المالية والاتصالات ومجلس الوزراء رفع السلعتين من القائمة، نظرًا لأهميتهما.

وبحسب الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابعة، للاتحاد العام للغرف التجارية، في بيان اليوم الثلاثاء، فإن محمد معيط، وزير المالية، أكد على هامش اجتماعه مع شعبة الاتصالات بغرفة الإسكندرية التجارية، أن الحاسبات الآلية بكل أنواعها ستعود إلى قائمة السلع الأساسية جمركياً.

وكان وزير المالية، أوضح في تصريحات سابقة، أن الوزارة لديها المرونة الكاملة للتعامل مع المتغيرات والقرارات وفقًا للتجربة الفعلية على أرض الواقع وفى إطار المصلحة العامة، حيث أكد أنه في حال تبين تأثر أحد السلع سلبًا نتيجة حسابها بسعر البنك المركزي سيتم نقلها إلى القائمة التي تتعامل بسعر الدولار المخفض عند 16 جنيها.