الجمارك الصينية تسمح باستيراد لب بنجر السكر من مصر

القاهرة- وكالات:

قالت الجمارك الصينية اليوم الثلاثاء إن الصين قررت السماح باستيراد لب بنجر السكر من مصر، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

وبحسب بيان نشره موقع الإدارة العامة للجمارك، فإنه يشترط أن يكون العلف الوارد إلى الصين قد جرت معالجته في مصانع حاصلة على موافقة السلطات المصرية ومسجلة لدى بكين.

كانت الصين رفعت في أكتوبر حظرا ظل مفروضا لسنوات على واردات علف اللفت القادمة من الهند مع سعي الحكومة لتنويع مصادر البروتين المستخدم في التغذية الحيوانية وسط حرب تجارية مع الولايات المتحدة.