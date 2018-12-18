  • عاجل:الأرصاد: اليوم برودة شديدة ليلًا وغدًا أمطار ورياح (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مارتن لاسارتي تطوير الأهرامات محافظ القاهرة الدولار الجمركي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

    الجمارك الصينية تسمح باستيراد لب بنجر السكر من مصر

    12:12 م الثلاثاء 18 ديسمبر 2018
    الجمارك الصينية تسمح باستيراد لب بنجر السكر من مصر

    منطقة جمركية

    القاهرة- وكالات:

    قالت الجمارك الصينية اليوم الثلاثاء إن الصين قررت السماح باستيراد لب بنجر السكر من مصر، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

    وبحسب بيان نشره موقع الإدارة العامة للجمارك، فإنه يشترط أن يكون العلف الوارد إلى الصين قد جرت معالجته في مصانع حاصلة على موافقة السلطات المصرية ومسجلة لدى بكين.

    كانت الصين رفعت في أكتوبر حظرا ظل مفروضا لسنوات على واردات علف اللفت القادمة من الهند مع سعي الحكومة لتنويع مصادر البروتين المستخدم في التغذية الحيوانية وسط حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

    الجمارك الصينية الصين بنجر السكر بكين الحكومة

    الخبر التالى:

    الرقابة المالية تعد منظومة تأمينية ضد الوفاة والعجز لعملاء التمويل متناهي الصغر
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان