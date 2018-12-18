"الاقتصاد الرقمي": المالية تخفض الدولار الجمركي على الكمبيوتر من يناير

كتب- محمد علاء الدين:

قالت شعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابعة، للاتحاد العام للغرف التجارية اليوم الثلاثاء، إن وزارة المالية وافقت على عودة الحاسبات الآلية بكل أنواعها إلى قائمة السلع الأساسية جمركيًا بداية من الشهر المقبل.

وقال البيان إن محمد معيط، وزير المالية، أكد على هامش اجتماعه مع شعبة الاتصالات بغرفة الإسكندرية التجارية، أن الحاسبات الآلية بكل أنواعها ستعود إلى قائمة السلع الأساسية جمركياً بدءاً من يناير المقبل.

وكان وزير المالية قد أصدر قرارا في بداية الشهر الجاري بتحرير سعر الدولار الجمركي على المنتجات غير الضرورية وحدده 17.97 جنيه حتى نهاية ديسمبر الجاري، فيما ثبت سعر الدولار الجمركي على المنتجات الأساسية عند 16 جنيهًا.

وكانت الحاسبات الآلية وأجهزة المحمول ضمن قائمة السلع غير الضرورية، وهو ما اعترضت عليه الشعبة وطلبت من وزارات المالية والاتصالات ومجلس الوزارء رفع السلعتين من القائمة، نظرًا لأهميتهما.

وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، في البيان إن هذه الخطوة تؤكد على مفهوم الشراكة الدائم والمستمر بين الحكومة واتحاد الغرف التجارية، وخاصة وأن الاتحاد على رأس اهتمامته تطوير ورقمنة منظومة التجارة الداخلية واللوجستيات وتقديم كافة الخدمات لمنسوبي الغرف التجارية واتحادها العام إلكترونيًا.

وقال خليل حسن، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام إن عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قدم دعماً كبيراً وغير مسبوقاً لمطلب الشعبة العامة لتعديل قرار وزير المالية الأخير بخصوص المعاملات الجمركية لإعادة تصنيف الكمبيوتر ليصبح ضمن السلع الأساسية.

وأضاف خليل، أن قطاع تكنولوجيا المعلومات ينمو بنسبة 16% سنوياً وعدم تعديل القرار كان سيؤثر سلباً على مؤشرات مصر التنافسية وجذب الاستثمارات لهذا القطاع الهام والحيوي.