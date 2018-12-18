مسؤول بالمركزي لمصراوي: بنوك أجنبية طلبت فتح فروع في مصر

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول بالبنك المركزي لمصراوي اليوم الثلاثاء إن البنك تلقى طلبات من بنوك أجنبية لفتح فروع في مصر.

وأضاف المصدر- الذي فضل عدم ذكر اسمه- أن المركزي يبحث إعادة منح التراخيص للبنوك الأجنبية في مصر.

وكان مصدر بالمركزي قال لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن مجلس إدارة البنك المركزي، يبحث الموافقة على إعادة فتح التراخيص لفروع البنوك الدولية خلال الفترة المقبلة للعمل في السوق المصرية.

وبحسب ما ذكره المصدر المسؤول لمصراوي اليوم فإن السوق المصرفي المصري أصبح جاذبًا ومربحًا لما يتمتع به من ملاءة مالية قوية وهو ما دفع البنوك لطلب فتح فروع في مصر.

ويعمل في مصر 38 بنكًا ما بين بنوك وطنية وأجنبية.