تراجع البلطي والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم



كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي 50 قرشًا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بسوق العبور، ليتراوح بين 21.5 و22.5 جنيه، كما تراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 50 و66 جنيهًا.

وانخفض سعر كيلو البوري جنيه، ليتراوح بين 34 و40 جنيهًا، كما انخفض سعر كيلو الجمبري 25 جنيهًا، ليتراوح بين 250 و320 جنيهًا.

وزاد سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

استقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي بين 30 و70 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و160 جنيهًا، بحسب بيانات سوق العبور.