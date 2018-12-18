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المركزي يبحث إعادة فتح التراخيص لفروع البنوك الأجنبية في مصر

10:04 ص الثلاثاء 18 ديسمبر 2018
المركزي يبحث إعادة فتح التراخيص لفروع البنوك الأجنبية في مصر

البنك المركزي المصري

القاهرة - (أ ش أ):

يبحث مجلس إدارة البنك المركزي، الموافقة على إعادة فتح التراخيص لفروع البنوك الدولية خلال الفترة المقبلة للعمل في السوق المصرية، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال مصدر مسئول بالبنك المركزي، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن تلك الخطوة ستسهم في زيادة الثقة في الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي، وتشكل انفتاحا أكبر على السوق الدولية، كما ستسهم في زيادة تنافسية القطاع مع دخول خبرات أجنبية ودولية كبيرة.

وأضاف أن هناك طلبات مقدمة من بنوك دولية تسعى للعمل في السوق المصرية، معتبرا أن هذه الخطوة ستخلق قاعدة أكبر من المتعاملين مع القطاع المصرفي المصري، خاصة لما تتسم به البنوك الدولية من علاقات كبيرة مع كبريات الشركات والمؤسسات والمستثمرين الدوليين.

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