شيرين الشوربجي: مصر تسعى لدخول اتفاقية التجارة الأفريقية حيز التنفيذ



القاهرة - مصراوي:

قالت شيرين الشوربجي رئيسة هيئة تنمية الصادرات، إن مصر تسعى جاهدة لتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ودخولها حيز التنفيذ، حيث من المتوقع أن تسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري بين الدول الأفريقية بنسبة كبيرة.

وأضافت أن نجاح مصر في استضافة الدورة الأولى للمعرض الأفريقي الأول للتجارة البينية، يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التكامل والشراكة الإقليمية القائمة على تحقيق مصالح كافة دول القارة، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الاثنين.

جاء ذلك خلال الحفل الختامي لفعاليات المعرض، والذي استضافته مصر خلال الفترة من ١١ إلى ١٧ من شهر ديسمبر الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية، بمشاركة إقليمية وقارية وعالمية غير مسبوقة، ونظمه "أفريكسيم بنك" بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي.

وذكرت شيرين الشوربجي أن التفاعل الكبير بين الشركات العارضة، وكذا ممثلي الوفود المشاركة يعد خطوة هامة نحو تيسير وانسياب حركة التجارة بين مختلف الدول الأفريقية.

وأضافت الشوربجي أن فعاليات المعرض شهدت حالة فريدة من التعاون المكثف بين رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص والحكومات الأفريقية تمثلت في عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال، واجتماعات وجلسات نقاشية فعالة وورش عمل ودورات تدريبية تتعلق بالعلاقات التجارية بين الدول الأفريقية، وهو ما يصب في صالح الحكومات والقطاع الخاص.

وأشارت إلى أن المعرض استهدف في المقام الأول تعزيز معدلات التبادل التجاري بين دول القارة السمراء، حيث مثل منصة متميزة للتعرف على الإمكانات والفرص التجارية والقدرات الإنتاجية في كل دولة، بالإضافة إلى توقيع الاتفاقات والصفقات التجارية المثمرة.

وذكرت شيرين الشوربجي أن المعرض ساهم بصورة كبيرة في إتاحة المعلومات الخاصة بالأسواق، والوقوف على أفضل الممارسات المتعلقة بالاستثمار والتجارة، بهدف تعزيز التكامل بين الدول الأفريقية والتوصل إلى حلول عاجلة للتحديات التي تواجه القارة الأفريقية.