الدولار يرتفع بكريدي أجريكول وأبوظبي الإسلامي وينخفض في التجاري الدولي

كتب - مصطفى عيد:

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في بنكي كريدي أجريكول وأبو ظبي الإسلامي مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين مقابل مستواه في الصباح، بينما انخفض سعر البيع في البنك التجاري الدولي، واستقر سعرا الشراء والبيع في 8 بنوك أخرى.

ورفع بنك كريدي أجريكول سعر الدولار قرشا واحدا إلى 17.87 جنيه للشراء، و17.97 جنيه للبيع.

كما ارتفع سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 17.90 جنيه للشراء، و17.98 جنيه للبيع، مقابل 17.89 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

بينما خفض البنك التجاري الدولي سعر بيع الدولار قرشين إلى 17.96 جنيه، بينما استقر سعر الشراء عند 17.89 جنيه.

وظل سعر صرف العملة الأمريكية مستقرًا في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.

وواصل سعر الدولار استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك القاهرة، والإسكندرية، والعربي الأفريقي عند 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وفي بنك البركة سجل سعر العملة الأمريكية 17.875 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدولار في بنك قناة السويس عند 17.88 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.