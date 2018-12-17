"إكسون موبيل" تفتتح مستودعها في بورسعيد بعد تجديده

كتبت - منال المصري:

افتتحت شركة إكسون موبيل مصر، العاملة في مجال تسويق المنتجات البترولية، مستودعها بمحافظة بورسعيد بعد أعمال التجديد والتطوير، بحسب بيان من الشركة اليوم الاثنين.

وحضر افتتاح المستودع، عبد القادر درويش نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، نيابة عن الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة، وأيمن نجيب نيابة عن وزير البترول طارق الملا، وهشام العمروسي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إكسون موبيل مصر، ومدير عام الزيوت بأفريقيا والشرق الأوسط.

وقال عبد القادر درويش، "نعمل على مد يد العون للشركة لإقامة مزيد من الاستثمارات والمستودعات والأنشطة الأخرى في المنطقة الاقتصادية من خلال الأرصفة الجديدة في شرق بورسعيد، وعملية التطوير في ميناء غرب بورسعيد".

وأشار هشام العمروسي إلى أن المستودع سيخدم محافظتي بورسعيد ودمياط، بالإضافة إلى مشروعات تنمية محور قناة السويس.