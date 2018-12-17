البورصة ترتفع 1.7% بنهاية تعاملات الاثنين.. ومحلل: 3 أسباب للصعود

كتب - مصطفى عيد:

سجلت البورصة ارتفاعا ملحوظا بنهاية تعاملات اليوم الاثنين، تأثرا بعدد من العوامل، لتكسر مستوى 13 ألف نقطة، بدعم من مشتريات المصريين والأجانب.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 خلال تعاملات اليوم بنسبة 1.72% إلى مستوى 13215 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.71%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.83%.

وقال أحمد زكريا مدير حسابات العملاء بشركة عكاظ للسمسرة، لمصراوي، إن صعود البورصة خلال جلسة اليوم، يعود إلى وصول الأسهم إلى مستويات سعرية جاذبة خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب تلاشي تأثير بعض الأخبار السلبية، واستيعاب تأثير بعضها الآخر، مثل تعديل طريقة المعالجة الضريبية لإصدارات أذون وسندات الخزانة.

وأضاف أن من بين الأسباب أيضا بعض الأخبار الإيجابية مثل حصول شركة أوراسكوم للاستثمار على حق إدارة منطقة الأهرامات، إلى جانب اعتماد الموازنة التقديرية للشركة المصرية للاتصالات.

وأضاف زكريا أن كسر مستوى 13 ألف نقطة خلال جلسة اليوم هو عامل مهم لاستمرار السوق في الصعود، ولكنه سيواجه مستوى مقاومة عند 13400 نقطة، وهو ما يعد اختبارا لقدرة البورصة على الاستمرار في الصعود.

وسجلت تعاملات المصريين والأجانب، صافي شراء، خلال جلسة اليوم بنحو 15.8 مليون جنيه، و12.5 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات العرب صافي بيع بقيمة 28.3 مليون جنيه.

وكانت البورصة أنهت تعاملات أمس الأحد على هبوط بنسبة 0.04% عند مستوى 12910 نقطة.