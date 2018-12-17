توقيع اتفاقات بقيمة 30 مليار دولار خلال معرض التجارة الأفريقي بمصر

القاهرة - مصراوي:

قال بنديكت أوراما رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك"، إن المعرض الأفريقي الأول للتجارة البينية شهد توقيع اتفاقات بلغت قيمتها 30 مليار دولار، كما شهد المعرض الاتفاق على 100 صفقة تجارية على المستويين الأفريقي والعالمي.

وأضاف أوراما أن المعرض سيسهم في زيادة حجم التجارة البينية الأفريقية من 170 مليار دولار إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2021 بزيادة قدرها 32%، وفقا لبيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الاثنين.

جاء ذلك خلال الحفل الختامي لفعاليات المعرض، والذي استضافته مصر خلال الفترة من ١١ إلى ١٧ من شهر ديسمبر الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية، بمشاركة إقليمية وقارية وعالمية غير مسبوقة، ونظمه "أفريكسيم بنك" بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي.

وذكر أوراما أن منصة التبادل التجاري الأفريقي والتي تم إطلاقها خلال فعاليات المعرض، ستقوم بدور كبير في تعزيز التجارة البينية الأفريقية، حيث شهدت المنصة في الأيام الأولى لإطلاقها 700 تسجيل، و7 آلاف عرض لأنشطة تجارية.

وقال أولوسجان أوباسانجو رئيس اللجنة الاستشارية للمعرض، إن المعرض يمثل علامة متميزة في تاريخ القارة الأفريقية لبدء العمل القاري المشترك نحو تحقيق مستقبل أفضل لكافة الشعوب الأفريقية.

وأشار إلى ضرورة تعزيز التبادل التجاري بين كافة الشعوب الأفريقية ليرقى لمستوى العلاقات المتميزة التي تربط دول القارة الأفريقية في مختلف المجالات وكافة الأصعدة، حيث تبلغ التجارة البينية الأفريقية 18% فقط من حجم تجارة القارة.

كما طالب أوباسانجو بضرورة تحسين البنية التحتية للقارة الأفريقية بهدف تسهيل حركة التجارة البينية الأفريقية، وبأهمية توفير مصادر الطاقة اللازمة للصناعة، وتوفير معلومات السوق حول السلع والمنتجات والخدمات والأسواق.

وقال ألبرت موشانجا مفوض الاتحاد الأفريقى للتجارة، إن نجاح الدورة الأولى من المعرض انعكس في إتاحة فرص كبيرة للتجارة والاستثمار بين العارضين والمشترين من كافة أنحاء القارة الإفريقية وخارجها.

وأضاف أن نجاح المعرض ساهم أيضا في إبرام العديد من الصفقات التجارية على كافة المستويات والتي تخطت توقعات القائمين على تنظيم المعرض، وخاصة على مستوى رواد الأعمال والسيدات، الذين أثبتوا تفوقا وريادة كبيرة خلال تلك الدورة من المعرض.

وأشار إلى ضرورة الاهتمام خلال الدورة المقبلة من المعرض والتي سيتم إقامتها في عام ٢٠٢٠، بتوفير المزيد من الوقت للعارضين للإعداد للأجنحة، ومتابعة جلسات الأعمال المقامة على هامش المعرض، إلى جانب زيادة التنسيق فيما يتعلق بكافة الجوانب اللوجستية.

وأعلن رئيس اللجنة الاستشارية للمعرض، أن العاصمة الرواندية كيجالي ستستضيف الدورة الثانية من المعرض الأفريقي للتجارة البينية خلال عام ٢٠٢٠.

وأكدت شيرين الشوربجي رئيس هيئة تنمية الصادرات، خلال حفل ختام المعرض، أن نجاح مصر في استضافة الدورة الأولى للمعرض يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التكامل والشراكة الإقليمية القائمة على تحقيق مصالح كافة دول القارة.

وقالت إن التفاعل الكبير بين الشركات العارضة، وكذا ممثلي الوفود المشاركة يعد خطوة هامة نحو تيسير وانسياب حركة التجارة بين مختلف الدول الأفريقية.

وأضافت الشوربجي أن فعاليات المعرض شهدت حالة فريدة من التعاون المكثف بين رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص والحكومات الأفريقية تمثلت في عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال، واجتماعات وجلسات نقاشية فعالة وورش عمل ودورات تدريبية تتعلق بالعلاقات التجارية بين الدول الأفريقية، وهو ما يصب في صالح الحكومات والقطاع الخاص.

وأشارت إلى أن المعرض استهدف في المقام الأول تعزيز معدلات التبادل التجاري بين دول القارة السمراء، حيث مثل منصة متميزة للتعرف على الإمكانات والفرص التجارية والقدرات الإنتاجية في كل دولة، بالإضافة إلى توقيع الاتفاقات والصفقات التجارية المثمرة.

وذكرت شيرين الشوربجي أن المعرض ساهم بصورة كبيرة في إتاحة المعلومات الخاصة بالأسواق، والوقوف على أفضل الممارسات المتعلقة بالاستثمار والتجارة، بهدف تعزيز التكامل بين الدول الأفريقية والتوصل إلى حلول عاجلة للتحديات التي تواجه القارة الأفريقية.

وأكدت الشوربجي أن مصر تسعى جاهدة لتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارة الأفريقية ودخولها حيز التنفيذ، حيث من المتوقع أن تسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري بين الدول الأفريقية بنسبة كبيرة.