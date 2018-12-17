  • عاجل:تفاصيل طقس الثلاثاء: برودة شديدة واضطراب ملاحي

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مارتن لاسارتي تطوير الأهرامات محافظ القاهرة الدولار الجمركي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

    عمال الشرقية للدخان يضربون عن العمل بسبب تخفيض مكافأة الأرباح 3 شهور

    02:14 م الإثنين 17 ديسمبر 2018
    عمال الشرقية للدخان يضربون عن العمل بسبب تخفيض مكافأة الأرباح 3 شهور

    مصنع الشرقية للدخان

    كتبت- شيماء حفظي:

    واصل عمال الشركة الشرقية للدخان ايسترن كومباني اليوم الإثنين إضرابهم عن العمل لليوم الثاني اعتراضا على تقليل مكافأة الأرباح.

    وقال عمال لمصراوي إن الشركة خفضت مكافأة أرباح العام المالي الماضي إلى 20 شهرا فقط بدلا من 23 شهرا كانت تصرف لهم.

    ويشارك في الإضراب كافة عمال المصنع ما يعني توقف الإنتاج بالشركة بحسب ما قاله العمال لمصراوي.

    ولم يرد مسؤولي الشركة على طلب التعليق عن الأمر وتأثيره على إنتاج الشركة.

    وكانت الجمعية العمومية للشركة اعتمدت الأسبوع الماضي صرف مكافأة أرباح للعمال بواقع 20 شهرا.

    وخلال العام المالي الماضي ارتفعت أرباح الشركة بنحو 44.8% لتسجل 4.2 مليار جنيه، مقابل 2.9 مليار جنيه العام المالي السابق، مدعومة بزيادة مبيعاتها إلى 13.4 مليار جنيه، مقابل 10.5 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة زيادة 27.2%.

    الشركة الشرقية للدخان عمال الشرقية للدخان ايسترن كومباني إضراب

    الخبر التالى:

    رئيس البريد يفتتح مركز خدمات متطورًا تابعًا للهيئة بنادي النيابة الإدارية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان