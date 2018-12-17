إبراهيم العربي: إقامة المؤتمرات تفتح آفاقا لجذب الاستثمار الأجنبي

كتبت- منار الرخ:

قال إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة التجارية، ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الدولة تسعى دائما إلى إقامة العديد من المؤتمرات على أرض مصر لفتح آفاق جديدة لزيادة الاستثمار الأجنبي على أرض مصر.

جاء ذلك على هامش مؤتمر "الموردين الأجانب" الذي أقيم بمدينة أسوان بمشاركة 150 شركة عالمية، بحسب بيان من غرفة القاهرة التجارية اليوم الاثنين.

وأضاف العربي أن المؤتمر في نسخته الخامسة يهدف هذا العام إلى الترويج للمزايا الاستثمارية التي تتميز بها مصر، وجذب فرص جديدة للاستثمار الأجنبي على أرض مصر، بالإضافة إلى تشجيع السياحة.

وذكر أن "مصر تشهد الآن طفرة اقتصادية نلمسها جميعا ونحن نأمل بهذا المؤتمر أن ننجح في إقناع هذه الشركات لضخ استثمارات تساهم في التنمية الاقصادية وتوفير فرص عمل مثل ما حدث في النسخ الأربع السابقة للمؤتمر والتي أقيمت في مدينة الغردقة والأقصر وفي القاهرة وبين أحضان الأهرامات في محافظة الجيزة".

وأشار العربي إلى أن الاقتصاد المصري يتحسن بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، وأن من شأن التسهيلات الأخيرة التي بادرت بها الدولة تشجيع الإنتاج المحلي وزيادة الاستثمار الأجنبي.

وقال إبراهيم المناسترلي، رئيس هيئة الرقابة الصناعية، إن مؤتمر الموردين الأجانب بمدينة أسوان خطوة مهمة على طريق التنمية، وذلك من خلال تواجد نخبة من المستثمرين الأجانب في مكان واحد على أرض مصر.

وأشار المناسترلي إلى أهمية مثل هذه المؤتمرات في إيجاد فرص استثمارية في مجالات عديدة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين الشركات المصرية والعالمية.