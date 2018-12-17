المركزي يدرس إتاحة تبادل معلومات "إعرف عميلك" تمهيدا للبنوك الرقمية

كتبت - منال المصري:

كشف أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي لتكنولوجيا المعلومات ونظم الدفع، عن أن البنك المركزي يدرس إتاحة تبادل معلومات نموذج "إعرف عميلك" بين البنوك شريطة الحصول على موافقة العميل، تمهيدا لإنشاء بنوك رقمية.

وطبقت البنوك مبدأ "إعرف عميلك" بين البنوك بعد ثورة ٢٥ يناير 2011، للموافقة على تدبير عملة أجنبية لعملائها، في الوقت التي عانت البنوك فيه من تراجع تدفقات النقد الأجنبي.

وقال حسين لمصراوي، على هامش فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر الاقتصاد الرقمي العربي، في مدينة أبوظبي الإماراتية، إن تلك الخطوة تأتي في إطار حرص البنك المركزي على تسهيل عملية فتح الحسابات، بالإضافة إلى تأهيل القطاع المصرفي لتطبيق نظم تسمح بعمل البنوك الرقمية.

وأضاف أيمن حسين أن إنشاء بنوك رقمية في مصر يحتاج إلى تطبيق نموذج "إعرف عميلك".

وكان أيمن حسين، قال لمصراوي أمس الأحد، إن البنك المركزي تلقي طلبات من ٤ بنوك للحصول على رخصة لإنشاء بنك رقمي، رافضا الإفصاح عن أسماء هذه البنوك.

وأضاف أن هدف المركزي من إطلاق البنوك الرقمية مواكبة التطور التكنولوجي، وتقليل التكلفة على العميل.