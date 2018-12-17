شركات خاصة تستعد لاستيراد نحو 100 ألف طن من الأرز الهندي

كتبت- شيرين صلاح:

قال مجدي الوليلي، رئيس لجنة تصدير الأرز، في غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، وصاحب شركة الوليلي لمضارب الأرز، لمصراوي، إن شركات القطاع الخاص تستعد لاستيراد كميات كبيرة من الأرز الهندي رفيع الحبة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، الذي يزيد فيه الطلب.

وتوقع الوليلي، أن تصل الكميات المستوردة من الأرز الهندي إلى نحو 100 ألف طن، وذلك على دفعات، تبدأ من الشهر الجاري.

وقال إن أسعار الأرز الهندي ستتراوح في السوق بين 8 و8.5 جنيه للكيلو الواحد.

وتحتاج مصر لاستيراد حوالي 500 ألف طن من الأرز، لتغطية العجز بين الإنتاج والاستهلاك، بعد تقليل المساحات المزروعة بمحصول الأرز، خلال الموسم الماضي، لترشيد استخدام المياه.

وتعاقدت وزارة التموين، يوم الخميس الماضي، على استيراد 47.5 ألف طن من الأرز الصيني، يتم شحنها خلال الفترة من أول فبراير إلى أول مارس 2019، بسعر 405 دولارات للطن، بعد مفاوضات طويلة بين الوزارة والموردين لتخفيض السعر.

وقال الوليلي، إن "كل هذه الكميات من الأرز الصيني أو الأرز الهندي التي تم استيرادها أو التي سيتم استيرادها لا تغطي النقص في محصول الأرز الذى أعلن عنه وزير التموين والذي يتراوح ما بين 700 و800 ألف طن".

وأشار إلى أن رفض وزارة التموين، لاستيراد شحنات من الأرز الهندي، بعد اختبارات الطهي والتذوق، لا تعني عدم استيراده، مشيرًا إلى أن أصناف الأرز الصيني والهندى تلقى قبولًا حاليًا في السوق المصري، خاصة أن أسعارها أقل من الأرز المحلي.

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