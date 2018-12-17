التخطيط: تنفيذ 28 مشروعا بقطاعي الصحة والتموين بتكلفة 556 مليون جنيه

القاهرة - مصراوي:

قالت وزارة التخطيط، في بيان لها اليوم الاثنين، إنه تم تنفيذ حوالي 25 مشروعاً في قطاع الصحة والسكان بتكلفة بلغت 314.6 مليون جنيه، وتنفيذ 3 مشروعات بقطاع التموين والتجارة الداخلية بإجمالي تكلفة بلغت 241.1 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.

جاء ذلك في ختام عرض الوزارة تقريرها عن المشروعات التنموية التي تم تنفيذها بكافة قطاعات الدولة خلال الربع الأول من العام المالي 2018-2019، والذي تم إطلاقه بعنوان "حصاد مرحلة البناء في 90 يوما".

وذكرت الوزارة في تقريرها، أن محافظة الشرقية حظيت بأكبر عدد مشروعات تنموية خلال الربع الأول، حيث تم تنفيذ حوالي 46 مشروعا بتكلفة بلغت 931.6 مليون جنيه، تليها محافظة الغربية بعدد مشروعات بلغت 36 مشروعا بتكلفة 372.7 مليون جنيه، ثم القاهرة بعدد 35 مشروعا بتكلفة 1.8 مليار جنيه.

وأشارت الوزارة إلى أن محافظات الصعيد شهدت هي الأخرى تنفيذ عدد كبير من المشروعات على رأسها محافظة سوهاج بعدد 33 مشروعا بتكلفة 402.9 مليون جنيه.

وأفاد التقرير الصادر عن وزارة التخطيط، أن قطاع الصحة والسكان تضمن إنشاء وتطوير 25 مستشفى ووحدة صحية، حيث تضمنت أبرز مشروعات القطاع مشروع مستشفى بلطيم المركزي بمحافظة كفر الشيخ والذي بلغت تكلفته 180 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المشروع في أغسطس الماضي، والذي استهدف توفير 149 سريرا.

وشملت هذه المشروعات أيضا مشروع تطوير وحدة التنمية بمحافظة الإسكندرية بتكلفة 1.5 مليون جنيه بهدف تحقيق الاستفادة لحوالي بين 5 آلاف إلى 10 آلاف مواطن، فضلاً عن مشروع تطوير وحدة رعاية طفل المناخ بمحافظة بورسعيد، والذي تم الانتهاء منه في سبتمبر الماضي بتكلفة بلغت 11 مليون جنيه.

كما استعرض التقرير مشروعات إنشاء مركز حضري شمال العريش بمحافظة شمال سيناء والذي بلغت تكلفته 4 ملايين جنيه، بهدف تحقيق الاستفادة لعدد 15 إلى 20 ألف مواطن، إلى جانب تطوير وحدة رعاية طفل أول أسوان بتكلفة 2 مليون جنيه، ومشروع تطوير وحدة الكويت بمحافظة بورسعيد بتكلفة نحو 10.8 مليون جنيه.

وتناول التقرير عدداً من مشروعات تطوير الوحدات بمحافظة بورسعيد لتشمل مشروع تطوير وحدة فاطمة الزهراء والذي تم الانتهاء منه في سبتمبر الماضي بتكلفة بلغت 13.2 مليون جنيه، وتطوير وحدة رعاية طفل العرب بتكلفة 10.8 مليون جنيه، وتطوير وحدة الجرابعة والذي تم الانتهاء منه في سبتمبر الماضي.

كما تم الانتهاء من تطوير وحدتي عمر بن خطاب ومركز القابوطي ببورسعيد بتكلفة 9.3 مليون جنيه، ونحو 2 مليون جنيه للمشروعين على التوالي، إلى جانب تطوير مركز مصطفى كامل بتكلفة 11.8 مليون جنيه، ومركز الجوهرة بتكلفة 11.5 مليون جنيه، إلى جانب إنشاء مركز العلاج الطبيعي ببورسعيد بتكلفة 18.2 مليون جنيه والذي تم الانتهاء منه في سبتمبر، حيث تم العمل فيه على مدار 6 شهور.

وعن مشروعات محافظة الغربية استعرض التقرير مشروعات إنشاء وحدة كفر شبرا فلوج بتكلفة 4 ملايين جنيه، ومشروع إنشاء وحدة سملا بتكلفة 4 ملايين جنيه أيضاً، وتطوير وحدتي دخميس وشنرة البحرية بتكلفة بلغت 1.8 مليون جنيه لكل منهما لتحقيق الاستفادة لعدد من 5 إلى 10 آلاف مواطن.

كما ذكر التقرير عدداً من المشروعات التي تضمنت مشروع إنشاء وحدة الهدى والتقوى بمحافظة البحيرة بإجمالي تكلفة بلغت 3 ملايين جنيه، ومشروع تطوير وحدة كفر المنازلة بمحافظة دمياط بتكلفة بلغت 1.8 مليون جنيه، وإنشاء وحدة هويدي بالفيوم بتكلفة بلغت 3 ملايين جنيه.

وتضمنت هذه المشروعات أيضا تطوير وحدة رعاية طفل مطاي بالمنيا بتكلفة 2 مليون جنيه والذي تم الانتهاء منه في أغسطس الماضي، وإنشاء وحدة ناحية يعقوب بسوهاج بتكلفة بلغت 2.5 مليون جنيه.

وحول مشروعات قطاع التموين والتجارة الداخلية، أفاد التقرير أنه تم إنشاء وتطوير ثلاثة مشروعات بإجمالي تكلفة بلغت 241.1 مليون جنيه، منها مشروع فرع جهاز حماية المستهلك بالفيوم والذي استمر العمل به على مدار 7 أشهر لينتهي في سبتمبر الماضي بتكلفة بلغت 2.5 مليون جنيه بهدف تقديم خدمات حماية المستهلك للمواطنين بالفيوم.

كما تضمنت هذه المشروعات مشروع صومعة برج العرب بالإسكندرية بتكلفة بلغت 238.6 مليون جنيه، بهدف زيادة السعات التخزينية من القمح لتأمين الاحتياجات بسعة تخزينية 90 ألف طن.

والمشروع الثالث هو مشروع منافذ جمعيتي متضمنة 206 منافذ جديدة، وفقاً للتقرير، حيث يتم المشروع على مستوى كافة المحافظات بهدف التوسع في شبكة التوزيع المنضبطة لضمان توافر السلع وإتاحتها للحد من ارتفاع الأسعار، وتوفير 412 فرصة عمل جديدة خلال الربع الأول.