كريم تخطط لاستثمار 150 مليون دولار في خدمة توصيل الطعام

كتب- محمد علاء الدين:

أعلنت شركة كريم المتخصصة في خدمات النقل الذكي عبر تطبيقات الهواتف الذكية، اليوم الاثنين عن إطلاق خدمة "كريم ناو" لخدمة توصيل الطعام في جدة ودبي.

وقالت الشركة إن الخدمة الجديدة جزء من جهودها لتوفير خدمات جديدة لا تقتصر على حجز الرحلات فقط، بل تشمل أيضًا التوصيل وتحويل الأموال والنقل العام.

قال المدير العام لـ "كريم ناو"، في بيان صحفي اليوم أديب وارسي: " نخطط لاستثمار 150 مليون دولار في قطاع توصيل الطعام من خلال تطبيق "كريم ناو".

وستبدأ خدمة "كريم ناو" في كل من دبي وجدة في مرحلتها الأولى عبر تطبيق منفصل على أن يتم إطلاقه لاحقا في مصر وباكستان، بحسب البيان.

وقال البيان إن تشغيل الخدمة سيتم عبر تطبيق "كريم ناو" بشكل مستقل عن تطبيق "كريم" لخدمات حجز الرحلات، وستعمل خدمات التوصيل من خلال أسطول مركبات مخصصة وطبقاً لاحتياجات كل سوق.

وأضاف أن الخدمة ستتوفر طيلة أيام الأسبوع، تماشيًا مع ساعات عمل المطاعم المسجلة، وستضم الخدمة مركزًا مخصصًا لخدمة العملاء، علماً أن التسعيرة ستتضمن رسوم التوصيل للعملاء.

وأضاف وارسي "تعتمد أكثر من 85% من أسواق توصيل الطعام في منطقة الشرق الأوسط على طرق الاتصال والطلب التقليدية".

وأظهرت أبحاث أجرتها شركة كريم، توقعات بنمو سوق توصيل الطعام في البلدان التي تستهدفها خدمة "كريم ناو" إلى حوالي ٢٥ مليار دولار بحلول عام ٢٠٢٢.