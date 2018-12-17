"مصر للألومنيوم": مفاوضات مع بنوك لتمويل 70% من مشروع التوسعات

كتب - مصطفى عيد:

قالت شركة مصر للألومنيوم، في بيان للبورصة اليوم الاثنين، إنها تتفاوض مع بنوك لتمويل 70% من التكلفة الإجمالية لمشروع التوسعات البالغة 600 مليون دولار.

وأضافت الشركة أن هذه التوسعات تستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة من 320 ألف طن إلى 570 ألف طن.

ويتضمن المشروع إنشاء خط إنتاج جديد بخلايا كهربائية لاستخلاص الألومنيوم بنظام "Side by Side"، ويجري اختيار استشاري عام للمشروع من خلال مناقصة عالمية محدودة بين كبرى الشركات الاستشارية المتخصصة في إدارة المشروعات الضخمة.

وقالت الشركة في بيانها، إنه تم الإعلان عن المناقصة والتي حملت رقم 1 لعام 2018-2019، حيث تحدد جلسة 9 ديسمبر الجاري لفض المظاريف، ثم تم تأجيل فض المظاريف إلى جلسة 31 ديسمبر.

وتقدمت شركة بيكتل الأمريكية للمناقصة التي طرحتها مصر للألومنيوم لمشروع التطوير الجديد، بحسب بيان سابق للشركة.