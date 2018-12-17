المصرية للاتصالات تخطط لاستثمار 30% من إيراداتها خلال 2019

كتب- محمد علاء الدين:

تستهدف الشركة المصرية للاتصالات استثمار 30% من إيراداتها خلال عام 2019، بحسب بيان صحفي من الشركة اليوم الاثنين أرسلته للبورصة.

وقال أحمد البحيري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، في البيان معلقًا على اعتماد مجلس الإدارة موازنة عام 2019 إن الشركة تتوقع النمو في مختلف أعمال وحداتها خلال العام الجديد.

وتخطط الشركة التركيز على سوق الإنترنت الثابت والمحمول، مع الاستمرار في خطة الشركة لاقتناص أي فرص استثمارية جديدة قد تظهر قطاع أعمال الجملة.

وأضاف البحيري في البيان أنه من المتوقع أن ترتفع الايرادات بنهاية العام الجاري عن المتوقع نتيجة صفقة الاستحواذ على شركة مينا للكوابل والشراكة الاستراتيجية مع شركة بهارتي الهندية.

كما توقع البحيري استمرار نمو الإيرادات خلال العام المقبل على النحو الذي نمت به في 2018، بحسب البيان.

وبلغت الإيرادات المجمعة لنشاط الشركة 17.357 مليار جنيه في أول تسعة أشهر من هذا العام مقابل 13.125 مليار مقابل 18.567 مليار جنيه في 2017 .

وأوضح البحيري أن استراتيجية الشركة خلال العام المقبل تعتمد على الوصول بالعلامة التجارية We لقطاعات أكبر من المجتمع المصري إضافة إلى إطلاق خدماتها لقطاع الشركة والمؤسسات لزيادة العائد على الاستثمار.

وقال البحيري إن عمل الشركة على تخفيض مصروفاتها التمويليه بالاستفادة بعلاقاتها المتميزة مع الموردين للحصول على أفضل الشروط التعاقدية، مشددًا على استمرار الشركة في العام الجديد على تطوير البنية التحتية وكذلك تطوير الشبكة لاستيعاب الطلب المتزايد على خدمات الإنترنت فائق السرعة ADSL والمحمول وتلبية الاحتياجات المتزايدة لمشغلي الاتصالات المحليين والدوليين.

وقرر مجلس إدارة الشركة منح علاوة دورية للعاملين بها بنسبة 10% من الراتب الأساسي خلال عام 2019، مع زياد البدل الوظيفي وبدل الإدارة الإشرافي بنسبة 10% بدية من يناير المقبل.

وفي سبتمبر2017 أطلقت المصرية للاتصالات خدمة المحمول تحت اسم العلامة التجارية "we"، لتصبح بذلك أول مشغل متكامل للاتصالات نظرًا لتقديمها خدمات الهاتف الثابت منذ عشرات السنوات.