التخطيط تطلق برنامج "وطني 2030" لتدريب القيادات العليا بالأجهزة الحكومية

القاهرة - مصراوي:

أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، البرنامج الاستراتيجي "وطني 2030" لعدد 100 متدرب من القيادات العليا بالجهاز الإداري للدولة، من 32 جهة، بحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الاثنين.

وقالت الوزارة إن هذ الجهات تشمل رئاسة مجلس الوزراء، ووزارات التخطيط، والأوقاف، والبترول، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والبيئة، وقطاع الأعمال، والتجارة والصناعة، والتضامن الاجتماعي، والآثار، والتنمية المحلية، والثقافة، والخارجية، والزراعة، والسياحة، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والطيران المدني، والعدل.

كما شملت هذه الجهات وزارات القوى العاملة، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والكهرباء والطاقة المتجددة، والإنتاج الحربي، والنقل، والمالية، والموارد المائية والري، والاستثمار والتعاون الدولي، والتموين والتجارة الداخلية، والإسكان والمجتمعات العمرانية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن البرنامج التدريبي يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بتأهيل القيادات العليا بالجهاز الإداري للدولة، وفي إطار مواصلة الجهود الحكومية لتحويل "رؤية مصر 2030" إلى واقع حي وملموس.

وأضافت أن "رؤية مصر 2030" تهدف إلى الوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال، يتسم بالحوكمة، ويعلي من رضاء المواطن ويخضع للمساءلة، ويساهم بقوة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة ورفعة شأن الأمة المصرية، وتنفيذاً لخطة الإصلاح الإداري والذي يعد تنمية وبناء القدرات أحد محاورها الأساسية.

وذكرت الوزيرة أن برنامج "وطني 2030" يعد أحد المشروعات القومية لرفع قدرات الجهاز الإداري بالدولة، مشيرة إلى أن العدد المستهدف تأهيله لهذا البرنامج حوالي 3500 قيادي كمرحلة أولى تشمل جميع الوزارات، ليتم بعد ذلك تدريب القيادات العليا بالمحافظات.

وأوضحت أن البرنامج مخصص لشاغلي وظائف الإدارة العليا بدءا من مديري العموم صعوداً حتى نواب الوزراء كل في مجال تخصصه، حيث يتم تكرار البرنامج أسبوعيا حتى الانتهاء من العدد المستهدف.

وقالت غادة لبيب، نائبة وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري، إن البرنامج التدريبي يهدف في محوره الأول إلي إرساء قاعدة معرفية موحدة لمستوى القيادات الحكومية العليا في مجالات تطوير مهارات إدارة الذات، والتركيز على التفكير الإيجابي، وكذلك التقييم الذاتي لمستوى الإنتاجية وكيفية تحديد الأولويات والمهام.

وأضافت أن التدريب يتضمن في محوره الثاني والثالث التعرف علي رؤية مصر 2030، حيث يتم التعريف بمفاهيم التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر والاستدامة المالية، والإدارة الاستراتيجية، وكذلك التعريف بقانون الخدمة المدنية والإطار التشريعي المنظم له.

ويأتي ذلك من أجل خلق آلية عمل داخل القطاع الحكومي تستخدم مسارات موحدة ومفردات ثابتة يمكن البناء عليها لتطوير أداء العمل الحكومي، وفقا لنائبة الوزيرة.

وتنفذ وزارة التخطيط بعض البرامج التدريبية المتخصصة في مجالات الموارد البشرية الحديثة، وإدارة المشروعات، وغيرها لتأهيل العاملين بالجهاز الإداري للدولة على المفاهيم الحديثة في الإدارة والارتقاء بالأداء الفردي والمؤسسي، وذلك في إطار تنفيذ خطة الإصلاح الإداري، والاستراتيجية الوطنية للتدريب، بحسب البيان.