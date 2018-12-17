25.7 % ارتفاعًا في ودائع العملاء ببنك مصر خلال العام المالي الماضي

كتبت- منال المصري:

أظهرت المؤشرات المالية الأولية لأداء أعمال بنك مصر خلال العام المالي الماضي نموًا في ودائع العملاء بنسبة 25.7% لتصل إلى 669.6 مليار جنيه مقارنة بالعام المالي الأسبق.

وقال البنك في بيان صحفي إن ارتفع صافى قروض العملاء خلال العام المالي الماضي بنسبة 24.1% ليصل إلى 222.2 مليار جنيه، مقارنة بالعام السابق.

وقال البنك إن أظهرت المؤشرات المالية الأولية لأداء أعمال بنك مصر نمواً ملحوظاً في جميع المجالات.

وبحسب البيان فإن إجمالي المركز المالي ارتفع إلى 887.5 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي مقابل 786.9 مليار جنيه في العام المالي الأسبق بمعدل نمو في حدود 12.8%.

وبلغت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض 2.85% فقط بنسبة تغطية 111.8%، وذلك نتيجة تسوية ملفات عدد كبير من العملاء.

وقال البنك إنه خلال العام المالي الماضي أبرم تســويات جديدة بمبلغ 907 ملايين جنيه كما بلغت المتحصلات من عملاء الديون غير المنتظمة نحو 1.5 مليار جنيه؟

وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى أقل من 3% من إجمالي المحفظة الائتمانية بالبنك في يونيو الماضي بالمقارنة بـ 3.5% في العام المالي الأسبق وهو ما يتماشى مع النسب المتعارف عليها عالمياً.

وقال البنك إن قيمــة محفظة التجزئــة بلغت 22.6 مليار جنيه في يونيو الماضي مقابل 18 مليار جنيه في يونيو 2017 بزيادة قدرها 4.6 مليار جنيه عن العام السابق بمعدل نمو 25.6%.

وبحسب البنك فإن عدد البطاقات المصدرة 6.32 مليون بطاقة تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية Smart Chip ليصبح بنك مصر في المركز الثاني في عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية.

ووصل عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك 15616 موقعًا بجميع محافظات الجمهورية ووصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك ( آلات POS - نظام التجارة الإلكترونية E-Commerce ) إلى ما يزيد عن 13.40 مليار جنيه سنوياً.

وخلال العام المالي الماضي بلغت قيمة محفظة المشروعات والصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 10.9 مليار جنيه مقابل 4.7 مليار جنيه في نهاية العام المالي الأسبق بمعدل نمو قدره 132%.

وبحسب البيان فإن البنك استطاع خلال العام المالي الماضي الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة في 18 عملية تمويلية بإجمالي حجم تمويل يصل إلى 113 مليار جنيه وذلك في العديد من القطاعات مثل الكهرباء والاستثمار العقاري والمقاولات العامة والبترول والغازونقل بري ومواصلات ونقل بحري ونهري واتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها، إذا بلغت قيمة ضمان التغطية لبنك مصر في تلك العمليات 20.9 مليار جنيه تقريبا.