"اكتفاء ذاتي من الغاز".. عام حافل لقطاع البترول في مصر (إنفوجرافيك)

القاهرة- مصراوي:

جاء العام الجاري حافلًا بالنسبة لقطاع البترول في مصر، فخلال 2018 استطاعت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.

وبلغ حجم إنتاج مصر الحالي من الغاز الطبيعي 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا، بحسب بيانات وزارة البترول.

ونشر مجلس الوزراء اليوم إنفوجرافًا يضم ما حققه قطاع البترول خلال العام الجاري والتي ضمنها وصول إنتاج حقل الغاز العملاق ظُهر إلى ملياري قدم مكعب يوميًا بإجمالي استثمارات بلغت 16 مليار دولار.

وساهم اكتفاء مصر من الغاز الطبيعي في توصيل الغاز إلى مناطق جديدة خلال العام الجاري، وتشير بيانات مجلس الوزارء إلى أن 72 مدينة ومنطقة استفادت بالغاز الطبيعي لأول مرة في إطار مشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي.

ويوضح الإنفوجرافيك التالي ما تحقق في قطاع البترول خلال العام الجاري: