10 جنيهات تراجًعا في أسعار الدواجن البلدي بالأسواق واستقرار البيضاء

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الدواجن البلدي بنحو 10 جنيهات، مقارنة بأسعارها خلال الشهر الماضي، بحسب ما قاله عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وأضاف السيد أن سعر كيلو الدواجن البلدي تراوح بين 30 و32 جنيهًا بالأسواق، مقابل 40 و42 جنيهًا في الشهر الماضي.

وبحسب السيد فإن انخفاض الأسعار يأتي نتيجة الركود وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، على الرغم من ارتفاع تكلفة الإنتاج مع دخول فصل الشتاء، "الناس ما بتشتريش الفراخ البيضاء علشان تشتري البلدي".

وأضاف السيد أن أسعار الدواجن البيضاء مازالت تشهد حالة من الهدوء حيث وصل سعر الكيلو إلى 21 جنيهًا بالمزرعة، ليصل للمستهلك بنحو 25 و26 جنيهًا.

وارتفع سعر طبق البيض، بنحو جنيهين، ليصل إلى 30 جنيهًا في المزرعة، مقابل 28 جنيهًا في الأسبوع الماضي.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، حيث لا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.