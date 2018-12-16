مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات وجامعة الأزهر بمجال ريادة الأعمال

كتب- مصطفى عيد:

وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وجامعة الأزهر مذكرة تفاهم بهدف نشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر وتأهيل خريجي وطلبة الجامعة على إقامة وإدارة مشروعات صغيرة خاصة تعتمد على الأفكار الابتكارية والإبداعية.

وقالت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، في بيان صحفي اليوم الأحد إن مذكرة التفاهم ستنفذ في كافة فروع الجامعة المنتشرة على مستوى الجمهورية وتهدف إلى تعريف الشباب بثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر من خلال المسابقات والندوات واللقاءات الدورية وملتقيات ريادة الأعمال والتوظيف.

وتهدف مذكرة التفاهم لمساعدة الطلاب في تنمية وتطوير مهاراتهم وإعدادهم وفقاً لمتطلبات سوق العمل.

وأضافت أنه سيتم أيضا اختيار رواد الأعمال من الخريجين وطلبة الجامعة أصحاب الأفكار الابتكارية والإبداعية الممكن تنفيذها وتحويلها إلى مشروعات ناجحة، من خلال المسابقات، ومشروعات التخرج لتحويلها إلى مشروعات حقيقة لها مردود اقتصادي جيد.

وتابعت أنه سيتم ترشيح كوادر من هيئة تدريس الجامعة ومعاونيهم بالتنسيق مع الجهاز لإعداد مدربين وموجهين ومقدمي مشورة لبرامج ريادة الأعمال، إلى جانب مساهمة الجهاز بالخبرة الفنية في إقامة وتسكين المبدعين من الشباب بحاضنات الأعمال والحاضنات التكنولوجية لتأهيلهم بشكل متكامل على ادارة مشروعاتهم وتسويق منتجاتهم بنجاح".