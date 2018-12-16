وزيرة التخطيط: نفذنا 490 مشروعًا بتكلفة 27.2 مليار جنيه بالربع الأول من العام الجاري

كتب - مصطفى عيد:

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن الربع الأول من العام المالي الجاري شهد الانتهاء من تنفيذ 490 مشروعاً بتكلفة استثمارية قيمتها 27.2 مليار في 13 قطاعا موزعة على مختلف محافظات الجمهورية.

وذكرت الوزيرة أن خلال مؤتمر "من النمو الاقتصادي إلى السعادة الاقتصادية"، اليوم الأحد، أن هذه المشروعات تضمنت تنفيذ 238 مشروعا في قطاعي الصحة والتعليم بقيمة 1.6 مليار جنيه، و164 مشروعا تم تنفيذها في محافظات الصعيد بقيمة 12 مليار جنيه، و62 مشروعا في قطاع الكهرباء بتكلفة 15.02 مليار جنيه، و65 مشروعا في قطاع الإسكان بتكلفة 5.45 مليار جنيه.

كما تضمنت هذه المشروعات مشروعين في قطاع البترول بقيمة 3.92 مليار جنيه، و213 مشروعا في قطاع التعليم بقيمة 1.3 مليار جنيه، و62 مشروعا في قطاع الري بقيمة 472 مليون جنيه، و25 مشروعا في قطاع الصحة بقيمة 314.6 مليون جنيه، و3 مشروعات في قطاع التجارة الداخلية بقيمة 241.1 مليون جنيه، و38 مشروعا في قطاع التنمية المحلية بقيمة 217.5 مليون جنيه، و5 مشروعات لقطاع الشباب بقيمة 101 مليون جنيه، و5 مشروعات لقطاع الآثار بقيمة 69 مليون جنيه.

وشملت هذه المشروعات أيضا مشروعين في مجال التعليم العالي بقيمة 29.7 مليون جنيه، و7 مشروعات لقطاع الأوقاف بقيمة 12.25 مليون جنيه، ومشروعا لقطاع الثقافة بقيمة 9.9 مليون جنيه، وفقا للوزيرة.

وتابعت أن الدولة ضخت استثمارات عامة خلال السنوات الأربع الأخيرة تزيد قيمتها عن 960 مليار جنيه،

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن تلك الجهود أثمرت عن تحسن نسبي في وضع مصر في المؤشر الدولي للسعادة خلال الأعوام الأخيرة، مشيرة إلي أن الدولة تعمل على الوصول إلى مؤشر أفضل من خلال تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية لبرنامج عمل الحكومة للفترة 2018-2022.

وقالت الوزيرة إن هذا البرنامج يتضمن محوراً رئيسياً لتحسين مستوى معيشة المواطن ورفع مستوى جودة الحياة من كافة الجوانب اقتصادياً واجتماعيا وبيئياً، كما يتسق مع ذلك البرامج الجاري تنفيذها على المحاور الأخرى سواء المتعلقة بهدف بناء الإنسان المصري تعليمياً وصحياً ورياضياً وثقافياً، وكذلك تحقيق التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، والنهوض بمستويات التشغيل.

وتحتل مصر المركز 122 في ترتيب المؤشر العالمي للسعادة الاقتصادية وال 15 عربيا في هذا المؤشر.