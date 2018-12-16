محافظ المركزي: القيادة السياسية تدعم التحول الرقمي في مصر

كتبت- منال المصري:

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن القيادة السياسية في مصر تدعم التحول الرقمي، من خلال تذليل العقبات التشريعية والإجرائية، بما يدعم إنشاء نظام معلوماتي يخدم الأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال كلمة محافظ البنك المركزي، في المؤتمر الأول للاقتصاد الرقمي العربي، الذي يعقد في إماراة أبوظبي، بدولة الإمارات.

وتحدث عامر، عن استراتيجية الدولة المصرية للتحول إلى الاقتصاد الرقمي، والتي تعتمد على قيام البنك المركزي بدور المنسق عبر التدخل بشكل تقني ومهني، واستخدام آلياته لتعزيز فكر الشمول المالي الذي يدعم الاقتصاد الرقمي.

وأضاف أن "المركزي" يعمل على تأسيس نظام مالي قوي في مصر، والتوسع في التقنيات المالية والرقمية، باعتبار ذلك اتجاه عام للدولة، التي قامت بتأسيس مجلس قومي للمدفوعات.

وقال عامر إن "عدد سكان مصر ارتفع إلى 100 مليون مواطن، ويجب اعطائهم الفرصة للتعامل مع الاقتصاد الرقمي".

وأشار إلى أن عدد ععلاء المحافظ الإلكترونية ارتفع إلى ما يزيد على 10 ملايين عميل.

وأضاف أن البنك المركزي يعمل على إعداد قانون البنوك الجديد لتدعيم الشفافية والحوكمة، وأنه يعزز فكرة تعيين الكوادر الشابة في المناصب القيادية بالقطاع المصرفي وإجراء التغييرات المستمرة في القيادات لدعم الصناعة المصرفية وتطورها.

وقال عامر إن القطاع المصرفي بدء في تطبيق الاقتصاد الرقمي مبكرًا، مشيرًا إلى تجربته في عندما كان رئيسًا للبنك الأهلي في عام 2008، وربط فروع البنك بنظام معلوماتي واحد، "وهذا كان تحديًا كبيرًا في هذا الوقت.. لكن حاليا البنوك المصرية أصبحت مرتبطة إلكترونيًا".