تدشين الرؤية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي في أبوظبي

أبوظبي-منال المصري:

أطلق مؤتمر الاقتصاد الرقمي العربي الأول، الرؤية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي خلال فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الذي تستضيفه مدينه أبوظبي اليوم الأحد تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي.

وتهدف الرؤية إلى تفعيل وتعزيز التعاون العربي المشترك المبني على المعرفة الرقمية، وتطوير البنى التحتية التكنولوجية والتشريعية، ودعم خطط التحول الرقمي والتطور التكنولوجي في الدول العربية.

ويعد مؤتمر الاقتصاد الرقمي المنصة الجديدة لتصميم خريطة استراتيجية للاستثمارات وصياغة السياسات وتطوير التكنولوجيات، عبر تبني إعادة تشكيل العمليات والمنتجات والخدمات باستخدام التكنولوجيا الرقمية.

ويستهدف المؤتمر على مدار يومين إنشاء وتأسيس اقتصاد رقمي تعاوني يمكنه أن يساعد المجتمعات العربية على مواجهة التحديات.

ويستعرض المؤتمر الذي ينظمه مجلس الوحدة الاقتصادية العربية على مدار يومين، الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وخطط التحول الرقمي، ومدن المستقبل، والشفافية المالية، والابتكار في تكنولوجيا الرعاية الصحية، والابتكار في المركبات، والبيانات الكبيرة، والواقع الافتراضي و«البلوك تشين»، والطباعة ثلاثية الأبعاد والروبوتات.