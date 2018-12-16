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    أرباح سوديك ترتفع 43.3% خلال الربع الثالث من 2018

    12:33 م الأحد 16 ديسمبر 2018
    أرباح سوديك ترتفع 43.3% خلال الربع الثالث من 2018

    مقر شركة سوديك

    كتب- محمد علاء الدين:

    ارتفعت أرباح شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار"سوديك" خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة تصل إلى 43.3% خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بالعام المقبل، بحسب نتائج أعمال الشركة المرسلة للبورصة اليوم الأحد.

    وحققت الشركة صافي ربح خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين بقيمة 238.8 مليون جنيه مقابل 166.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة العام الماضي.

    وبحسب نتائج أعمال الشركة قفزت إيرادات الشركة في الربع الثالث من العام الجاري لتصل إلى 909.2 مليون جنيه مقابل583.8 مليون جنيه في الفترة المثيلة من العام الماضي.

    وساهمت مبيعات العقارات والأراضي في هذه القفزة في الإيرادات حيث حققت خلال الربع الثالث من العام الجاري 862.8 مليون جنيه مقابل 559.6 مليون جنيه العام الماضي.

    وتستهدف مشروعات سوديك الشرائح ذات مستويات الدخل فوق المتوسط وتبدأ أسعار وحداتها من نحو 600 ألف جنيه للوحدة.

    ومن أكبر مشروعات الشركة "وست تاون" وهو حي سكني متكامل بمدينة الشيخ زايد في السادس من أكتوبر على مشارف القاهرة، ومشروع "ألجريا"، ومشروع "فورتي ويست"، ومشروع "بوليجون"، ومشروع "قطامية بلازا"، ومشروع "أوتوفيل".

    وكانت شركة سوديك قد أعلنت في بداية الشهر الجاري عن إبرام اتفاق تسوية شاملة مع إدارة الكسب غير المشروع بقيمة تبلغ 800 مليون جنيه، بشأن أرض مملوكة للشركة بمدينة الشيخ زايد والمعروفة تجاريًا "سوديك وست".

    وبحسب الشركة تقدر إجمالي إيرادات مشروع سوديك وست المحققة والمستقبلية بنحو 19.5 مليار جنيه، ويمثل مبلغ التسوية نسبة 4.1% من إجمالي الإيرادات.

    سوديك الاستثمار البورصة المصرية

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