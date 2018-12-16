وزير قطاع الأعمال: طرح الأراضي غير المستغلة للبيع بالربع الثاني من 2019

كتبت– شيماء حفظي:

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إن الوزارة تعتزم بيع مجموعة من الأراضي غير المستغلة، خلال الربع الثاني من العام المقبل.

وأضاف أن الوزارة تجري حاليًا إجراءات تغيير تراخيص الأراضي من النشاط الصناعي إلى سكنية وتجارية، تمهيدًا لطرحها على المطورين العقاريين، الذي سيبدأ بطرح 24 قطعة أرض.

وتستعين شركات قطاع الأعمال العام، في تلك الإجراءات بالشركة القومية لإدارة الأصول، والتي تتولى حصر الأراضي.

وقال الوزير "نستعين بخدمات شركة إدارة الأصول في تحديد إحداثيات وخرائط الأراضي، لكن طرح مزادات البيع سيتم تنظيمها على أيدي محترفين".

وانتهت الوزارة من حصر 205 قطع أراضي تحتاج لتغيير نشاطها، تمتلكهم شركات تابعة، بالإضافة إلى نحو 80 قطعة أرض لا تحتاج لتعديل نشاط، تستعد الوزارة لطرحها للبيع، واستغلال حصيلة البيع في تطوير الشركات وسداد مديويناتها المتراكمة منذ سنوات طويلة.

اقرأ أيضًا:

وزير قطاع الأعمال يكشف لمصراوي تفاصيل الأراضي المقرر عرضها للبيع

هشام توفيق لمصراوي: أرض القومية للأسمنت من أوائل الأصول المطروحة للبيع